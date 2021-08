Da Redação

Temperaturas devem subir em todas as regiões do país

Atualmente, os países do Hemisfério Sul estão enfrentando a estação mais fria do ano: o inverno. O Brasil que sofreu com algumas frentes frias e registrou temperaturas negativas passa a ter temperaturas mais altas a partir desta terça-feira (17).

Segundo o Climatempo, uma enorme massa de ar quente e seco irá predominar nesta semana. Os efeitos deste fenômeno poderão ser evidenciados mais na Região Centro-Oeste, no Sul da Amazônia, no interior nordestino, em Minas Gerias e também no interior do Paraná.



Conforme a previsão, o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas devem registrar temperaturas próximas dos 40º C.

Agora, no interior do Paraná, em São Paulo e em Minas Gerais as temperaturas devem ficar por volta dos 35º C. Apucarana, que é um município do Norte do Paraná, por exemplo, deve atingir a máxima de 33º nesta terça.

Inverno



A estação que começou no dia 21 de junho e deve terminar em 22 de setembro trouxe várias frentes frias para o país. Na Região Sul do Brasil, vários municípios registraram temperaturas negativas e até mesmo geadas.