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Temperaturas despencam em São Paulo; veja a partir de quando

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 10:06:00 Editado em 07.05.2026, 10:17:36
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A cidade de São Paulo deve registrar queda de temperatura a partir de domingo, 10, dia das mães. Para o dia, de acordo com a Meteoblue, também há previsão de chuva. Entre segunda-feira, 11, e terça-feira, 12, os termômetros ainda permanecem baixos na capital paulista.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a presença da massa de ar seco vai garantir tempo estável, seco e com grande amplitude térmica nesta quinta, 7, na sexta-feira, 8.

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No sábado, 9, a máxima esperada, segundo a Meteoblue, ainda é de 29ºC.

Veja a variação de temperatura para SP, segundo a Meteoblue:

- Quinta-feira: entre 17ºC e 29ºC;

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- Sexta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

- Sábado: entre 19ºC e 29ºC;

- Domingo: entre 12ºC e 18ºC;

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- Segunda-feira: entre 12ºC e 16ºC;

- Terça-feira: entre 13ºC e 20ºC;

- Quarta-feira: entre 15ºC e 27ºC.

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CLIMA/PREVISÃO/SP
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