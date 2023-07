Temperaturas de Apucarana continuam estáveis neste fim de semana

No sábado, o tempo fica estável sobre o Paraná. No amanhecer há presença de nevoeiros/nuvens baixas entre o centro-sul, Campos Gerais e leste paranaense, mas ainda pela manhã, o sol passa a predominar nessas regiões. Por conta do maior predomínio de sol entre o sudoeste, oeste, noroeste e norte pioneiro, as temperaturas apresentam elevação mais expressiva.

Entre o domingo e a terça-feira, o tempo se mantém estável e com predomínio de sol sobre o Paraná. Amanhece com nevoeiros entre o centro-sul, Campos Gerais e RMC, mas os mesmos dissipam-se ainda pela manhã. Ao longo do período, as temperaturas ficam bastante elevadas no interior paranaense.

Neste sábado em Apucarana, as temperaturas serão 14ºC de mínima e 24ºC de máxima. Durante o dia teremos sol sem muitas nuvens no céu e noite de tempo limpo.

No domingo na Cidade Alta, o clima se mantém estável, Sendo a mínima de 12ºC e a máxima podendo chegar aos 26ºC. O domingo será semelhante ao dia anterior.

