Temperaturas baixas permanecem no fim de semana em SP; litoral tem estragos

Por causa da passagem do ciclone extratropical em cidades do Sul e Sudeste do Brasil, as baixas temperaturas devem continuar durante o fim de semana na capital paulista, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE). Os termômetros marcaram 13,6°C com sensação de 12°C na noite desta quinta-feira, 11. Já no período da tarde, foi alcançada a menor máxima do inverno com 16,6°C. Nos próximos dias, o frio intenso deve permanecer, conforme as previsões.

Nesta sexta-feira, 12, a temperatura na capital paulista deve oscilar entre 9°C e 18ºC. No sábado, 13, a previsão é de que a mínima se mantenha em 9ºC e a máxima não deve ultrapassar 23°C. Somente no domingo, 14, os termômetros voltam a subir, de forma moderada, entre 11ºC e 23ºC.

Segundo as previsões do CGE, o sol deve retornar nos próximos dias. Com isso, a expectativa é de que a sensação de frio diminua. As madrugadas, por sua vez, devem continuar geladas. Não há previsão de chuva significativa.

Litoral de SP

Além das baixas temperaturas, a frente fria também causou estragos em cidades do litoral norte de São Paulo. Apesar do ciclone extratropical se afastar gradativamente desta região, ao longo da noite desta quinta-feira, 11, a forte ventania destruiu estruturas em Ilhabela e São Sebastião.

Nas duas cidades, foram registradas quedas de árvores, destelhamentos e oscilação na rede elétrica.

Na região metropolitana da capital paulista, o Corpo de Bombeiros atendeu 98 ocorrências relacionadas a árvores tombadas nesta quinta-feira, 11. No dia anterior, a corporação havia registrado 198 pedidos deste gênero.