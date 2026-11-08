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Tema do Enem sobre SUS traz reflexão importante sobre saúde como direito, diz Lula

Escrito por Gabriel Hirabahasi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), "traz uma reflexão muito importante sobre a saúde como direito de todos e uma conquista da sociedade brasileira".

"Hoje visitei a Sala de Monitoramento do Enem para acompanhar a preparação e a organização da aplicação do exame em todo o país. O tema da redação deste ano, Valorização do SUS como direito universal, traz uma reflexão muito importante sobre a saúde como direito de todos e uma conquista da sociedade brasileira", afirmou, em publicação no X. "Aos milhões de estudantes que fazem o Enem neste domingo, desejo boa sorte, tranquilidade e confiança. Que essa prova seja mais um passo na realização dos sonhos de vocês", completou.

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Lula esteve na sala de monitoramento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), onde técnicos da autarquia do Ministério da Educação, responsável pela aplicação do Enem, acompanham os processos logísticos em todo o Brasil.

A visita do presidente estava prevista para ocorrer às 11h, mas cerca de 20 minutos antes ele já havia chegado no local. Ele pôde acompanhar a distribuição das provas nos 1.900 municípios brasileiros. Também estavam presentes o ministro da Educação, Leonardo Barchini e do presidente do Inep, Manuel Palacios.

Este ano a prova será aplicada nos dias 8 e 15 de novembro e tem cinco milhões de pessoas inscritas, uma alta de 5% em relação à edição anterior.

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