Telma Abrahão fará palestra sobre Educação NeuroConsciente no exterior

Telma Abrahão, reconhecida na área de Educação Parental por ser uma das brasileiras pioneiras a unir uma abordagem científica à educação dos filhos

Conhecida dentro e fora do Brasil na área de Educação Parental por ser uma das brasileiras pioneiras a unir uma abordagem científica à educação dos filhos, a escritora Telma Abrahão apresentará seu trabalho sobre neurociência em palestras fora do Brasil. Nos próximos dois meses ela estará nos Estados Unidos, Portugal e África para debater o tema e também apresentar seu novo livro “Educar é um ato de amor, mas também é ciência”.

A especialista estará em Miami no próximo dia 24 de setembro para participar do evento Mulher Protagonista, considerado o maior encontro de mulheres brasileiras nos Estados Unidos. Em outubro, na cidade de Lagos, em Portugal, Telma debaterá sobre o impacto das experiências adversas vividas na infância na saúde do adulto.

“No dia 20 de outubro será a vez de visitar Luanda, na África, quando farei minha primeira palestra e workshop no continente africano. Serão três grandes oportunidades de apresentar a educação neuroconsciente para outras culturas e assim atingir inúmeras famílias”, acrescentou a escritora.

Autora do best-seller “Pais que evoluem”, Telma agora se destaca com sua nova obra “Educar é um ato de amor, mas também é ciência”, que trata sobre a importância de educar uma criança de forma neuroconsciente. O livro, que está sendo comercializado em mais de 12 países do mundo, está entre os seis mais vendidos do Brasil, de acordo com a lista da PublishNews.

Segundo a especialista, o objetivo da Educação Neuroconsciente é disseminar um modelo de educação que considera e respeita o desenvolvimento saudável do cérebro e da saúde mental da criança durante a infância “e que visa fomentar relacionamentos saudáveis entre pais e filhos através da construção de vínculos pautados no respeito, consciência, amor, empatia e limites respeitosos”.





O sucesso de suas obras e também o grande alcance de seus conteúdos nas redes sociais renderam para a escritora um convite para participar do Pod Delas, um dos maiores podcasts do Brasil no momento, apresentado pelas influenciadoras Tata Estaniecki e Bruna Unzueta.

Na entrevista, Telma falou sobre sua carreira e a importância da infância, uma vez que as emoções vividas nessa fase refletem durante toda a vida.

“Esse conhecimento me transformou. Também sou essa mãe que quis melhorar, ser melhor para os meus filhos. Os conteúdos dos meus livros não são apenas para pais, são para filhos também, é para qualquer ser humano. Revisitar a infância é um caminho que todo ser humano deve fazer”, finalizou.

