Técnico Tite convoca seleção brasileira para a Copa América

O técnico Tite oficializou, nesta quarta-feira (9), os nomes dos 24 jogadores que defenderão a seleção brasileira em busca de mais um título da Copa América. A lista manteve a base que participou dos dois últimos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar de 2022 (vitórias contra o Equador por 2 a 0, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e novamente por 2 a 0 sobre o Paraguai no Defensores del Chaco, em Assunção). A única mudança no grupo verde e amarelo é a saída do zagueiro Rodrigo Caio, que substituiu Thiago Silva nesses dois jogos.

De acordo com o departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, queixou-se de dores musculares na perna direita depois do jogo desta terça-feira (8). Nessa manhã, em São Paulo, ele foi submetido a uma ultrassonografia que apontou um pequeno edema, mas que não o impede de ser convocado e estar à disposição do técnico Tite para a Copa América. Os médicos do Flamengo acompanham de perto a situação do jogador.

De acordo com a programação da CBF, os jogadores devem se reapresentar na próxima sexta-feira (11), em São Paulo. No Grupo B, o Brasil estreia no dia 13 contra a Venezuela, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, às 18 horas. No mesmo dia, às 21 horas, Colômbia e Equador fecham a rodada dessa chave em jogo na Arena Pantanal. O Peru, quinto time do Grupo, folga na primeira rodada.

Confira a lista:

GOLEIROS

Alisson - Liverpool (ING) Ederson - Manchester City (ING) Weverton - Palmeiras

LATERAIS

Alex Sandro - Juventus (ITA) Danilo - Juventus (ITA) Emerson - Barcelona (ESP) Renan Lodi - Atlético de Madrid (ESP)

ZAGUEIROS

Éder Militão - Real Madrid (ESP) Felipe - Atlético de Madrid (ESP) Marquinhos - Paris Saint-Germain (FRA) Thiago Silva - Chelsea (ING)

MEIO-CAMPISTAS

Casemiro - Real Madrid (ESP) Douglas Luiz - Aston Villa (ING) Everton Ribeiro - Flamengo Fabinho - Liverpool (ING) Fred - Manchester United (ING) Lucas Paquetá - Lyon (FRA)

ATACANTES

Everton - Benfica (POR) Gabriel Barbosa - Flamengo Gabriel Jesus - Manchester City (ING) Neymar Jr. - Paris Saint-Germain (FRA) Richarlison - Everton (ING) Roberto Firmino - Liverpool (ING) Vini Jr - Real Madrid (ESP)