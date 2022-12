Técnico em Londrina, filho de Pelé, deixa cidade para estar com o pai

Da Redação

Edinho, filho de Pelé, assumiu o comando técnico do Londrina Esporte Clube recentemente

Edinho, 52 anos, filho de Pelé, que há poucos dias assumiu como técnico do Londrina Esporte Clube, deixou a cidade e viajou para São Paulo, para estar próximo do pai que, aos 82 anos, estaria apenas recebendo cuidados paliativos, depois de apresentar um quadro em que não reagiria mais à quimioterapia.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Pelé não responde mais à quimioterapia e está sob cuidados paliativos

Edson Arantes de Nascimento, considerado o Rei do Futebol, vem recebendo diversas homenagens e votos de melhoras por parte de torcedores e instituições envolvidas com a Copa do Mundo, no Catar. Foi descoberto um tumor no cólon, ainda em setembro do ano passado, e desde então ele vem sendo submetido a um tratamento contra o câncer. Ele iniciou o tratamento e, na terça-feira (29), foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com uma infecção respiratória e para reavaliar a quimioterapia.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Mbappé pede orações para Pelé, internado em São Paulo: "Rezem pelo Rei"

Os médicos constataram que Pelé já não está mais respondendo à quimioterapia. Então suspenderam o tratamento e Pelé passou a receber apenas cuidados paliativos.

Diante do quadro clínico do pai, o atual técnico do LEC, Edinho, deixou a cidade e foi para próximo do pai. A agenda do Londrina Esporte Clube prevê a reapresentação do elenco e da comissão técnica no dia 11 de dezembro, quando termina o período de férias. A reapresentação de Edinho na data depende da evolução do quadro clínico de Pelé.

Com Informações RicMais

Siga o TNOnline no Google News