Técnico de futebol é preso suspeito de estuprar jogadores

A Polícia Civil ouviu nove jovens durante uma investigação de um caso de estupro e abuso sexual envolvendo um treinador de futebol. A investigação culminou na prisão do homem de 38 anos que teria abusado de pelo menos três adolescentes com idades entre 13 e 15 anos.

Para a polícia, os adolescentes disseram que os abusos ocorriam nas dependências do clube de futebol ao qual estavam vinculados e abrigados sob responsabilidade do suspeito.

Após a expedição do mandado de prisão preventiva, o investigado se apresentou espontaneamente, acompanhado de um advogado, na 2ª Delegacia de Polícia Civil em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde foram registrados os crimes há um mês.

Os responsáveis pelo caso revelaram que uma troca de mensagens entre o acusado e uma das vítimas, contribuiu para as investigações. O homem teria, inclusive, oferecido dinheiro e presentes aos jovens como forma de evitar denúncias.

A polícia ainda apurou que não há indícios de conhecimento dos crimes por parte do clube de futebol, que colaborou com as investigações e imediatamente desligou o treinador de seus quadros.

As investigações foram concluídas e a Polícia Civil indiciou o treinador pelos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e assédio sexual.

Com informações : CGN