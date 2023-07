Técnica de enfermagem posta fotos do corpo de traficante e é demitida

A atitude de uma técnica de enfermagem foi considerada insensata e irresponsável pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e, devido a isso, ela foi demitida. De acordo com a pasta, a profissional compartilhou fotos do corpo de um traficante conhecido em Niquelândia, Goiás.

Imagens do corpo de Carlos Daniel Cezar Almeida Nunes, de 22 anos, popularmente chamado de "Tio Patinhas", foram vazadas na última quinta-feira (29) no Hospital Municipal Santa Efigênia. A ação da mulher em ter divulgado as fotos foi reprovada pela SMS.

A instituição de saúde também se pronunciou sobre o caso e afirmou que preza pelo atendimento humanizado e que não compactua com esse tipo de conduta. A unidade disse ainda que se solidariza com os familiares do jovem e que as medidas de descredenciamento da profissional já foram adotadas.

Conforme a SMS, a profissional foi desligada na última sexta-feira (30). A prática constitui crime de vilipêndio a cadáver que, segundo o Código Penal Brasileiro, consiste em expor, profanar, desrespeitar ou ultrajar a vítima. A pena varia de um a três anos de detenção e multa.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Sobre a morte do "Tio Patinhas"

Carlos morreu ao confrontar a polícia. Ele disputava território para o tráfico de drogas e era considerado criminoso de alta periculosidade pelo Comando de Operações de Divisas (COD).

Conhecido como “Tio Patinhas”, segundo a polícia, ele não perdoava dívidas de drogas por menores que fossem. O COD disse que Carlos traficava drogas, estava com uma arma de calibre restrito e ainda arquitetava a morte de rivais. Carlos tinha passagens por latrocínio, roubo, tráfico de drogas e receptação.

Com informações do G1.

