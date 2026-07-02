Técnica de enfermagem é morta a tiros pelo marido na frente do filho em SC

Rosane trabalhava no Pronto Atendimento 24 Horas de Araquari e foi morta dentro de casa

Uma técnica de enfermagem, Rosane de Oliveira, foi morta a tiros pelo marido dentro da própria casa na noite de terça-feira (30) em Araquari (SC). O crime ocorreu na frente do filho da vítima. O suspeito fugiu logo após os disparos em uma motocicleta e segue foragido.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas a morte foi confirmada no local. Segundo os socorristas, Rosane apresentava três perfurações por disparos de arma de fogo. Ela trabalhava como técnica de enfermagem no Pronto Atendimento 24 Horas do município.



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A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) instaurou inquérito e realizou os primeiros levantamentos com apoio da Polícia Científica. Foram solicitados exames periciais, incluindo necropsia e laudos complementares. Já foram colhidos depoimentos do filho da vítima, que testemunhou o crime, e de outra testemunha. Novas oitivas de familiares estão sendo realizadas.



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O caso segue sob investigação da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI) de Araquari. O suspeito ainda não foi localizado.