Da Redação

“Te escolhi para viver”, postou mulher antes de ser morta

Sete dias antes de ser assassinada pelo marido, Flavia Souza, 24 anos, postou uma declaração para o companheiro no Facebook.

continua após publicidade .

Às 15h32 de 11/4, ela escreveu na legenda de uma foto dos dois: “Eu te amo e te escolhi para viver”.

Às 15h36, Luis Eduardo Coelho, 33 anos, comentou a publicação: “Também te amo, surtada”. Ela respondeu indicando risos.

continua após publicidade .

Luis Eduardo matou a esposa a facadas na segunda-feira (18/4), em Itanhaém, no litoral de São Paulo.

Em seguida, ele cometeu suicídio. O casal foi encontrado em casa já sem vida por familiares de Flavia.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou ao Metrópoles que o caso foi registrado como feminicídio e suicídio na Delegacia de Investigações Gerais de Itanhaém.

continua após publicidade .

Uma faca foi apreendida no local do assassinato. A polícia segue investigando a ocorrência para esclarecer as circunstâncias das mortes.

Com informações, Metrópoles