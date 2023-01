Tatuador morre depois de ser atropelado três vezes seguidas na BR-470

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Joni foi sepultado na manhã desta segunda-feira (16)

Um tatuador, de 32 anos, morreu na noite do último sábado (14) depois de ser atropelado três vezes na BR-470, próximo ao trevo de Luiz Alves, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A vítima, identificada como Joni de Souza, foi sepultada na manhã desta segunda-feira (16).

continua após publicidade .

Testemunhas informaram que, depois de ser atropelado pelo primeiro carro, Joni foi jogado para o outro lado da rodovia, sendo atingido por um segundo veículo, que o arremessou para o outro lado da via, onde acabou sendo atropelado por um terceiro automóvel.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz, que era atleta, mas deixou o esporte para se dedicar à tatuagem, foi encontrado por populares embaixo de um carro, por volta das 19h45, próximo ao trevo da cidade.

continua após publicidade .

Leia mais: Pai não vê, atropela filho de 5 anos com caminhão e menino morre

Os moradores utilizaram uma ferramenta mecânica para levantar o carro. Segundo os socorristas, Joni sofreu múltiplas fraturas, traumatismo cranioencefálico grave e hemorragia interna.

Ele foi levado para o Pronto Socorro de Navegantes, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

continua após publicidade .

Joni deixa uma filha de dois anos.

fonte: Divulgação/Corpo de Bombeiros O acidente mobilizou equipes de socorro

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News