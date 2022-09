Tartarugas são confundidas com pessoas se afogando e mobilizam resgate

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O cabo Nasser do Corpo de Bombeiros explicou que não se tratou de um trote

Neste 7 de setembro uma ocorrência mobilizou os Corpos de Bombeiros de Alagoas, na Praia de Tabuba, na Barra de Santo Antônio, porém o desfecho do caso foi extremamente inesperado. Após quase três horas de buscas por duas pessoas que estariam se afogando em alto mar, o helicóptero da corporação constatou que, na verdade, eram duas tartarugas nadando.

continua após publicidade .

Por volta das 14h desta quarta-feira (07), os bombeiros receberam um chamado para um resgate de duas pessoas em alto mar. Enquanto guarda-vidas faziam buscas pelo mar, a aeronave do Grupamento Aéreo fazia uma varredura nas águas.

As buscas duraram cerca de três horas e, apenas às 17h29, os bombeiros informaram que "as buscas foram feitas pelo Grupamento Aéreo e pelo Aquático e foi constatado que tratava-se de duas tartarugas". Da areia, várias pessoas acompanharam o trabalho dos socorristas.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Homem mata esposa, guarda corpo e alega que ela 'ressuscitaria'



O cabo Nasser do Corpo de Bombeiros explicou que não se tratou de um trote. Ele disse que as tartarugas marinhas que aparecem na região são realmente grandes e podem ser confundidas com pessoas no mar.



"Nessa praia, ocorrem muitos aparecimentos de tartarugas marinhas. E são tartarugas grandes, que vêm se alimentar aqui na nossa costa. Então as pessoas muitas vezes confundem. Foi feita a varredura com o nosso helicóptero Arcanjo e com os nossos homens do grupamento aquático", disse o bombeiro.

continua após publicidade .





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News