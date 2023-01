Tarifa de ônibus: veja cidades da grande SP onde a passagem aumenta de preço

Giovanna Castro (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As passagens de ônibus ficarão mais caras em pelo menos nove cidades da região metropolitana de São Paulo a partir de 2023. Haverá reajuste na tarifa do transporte municipal em Diadema, Santo André, São Bernardo do Campo São Caetano do Sul, Barueri, Osasco, Guarulhos, Itapevi e Carapicuíba. Os decretos foram feitos pelos prefeitos de cada cidade no Diário Oficial ao longo da última semana de 2022.

continua após publicidade .

Em Santo André, o valor passa de R$ 4,75 para R$ 5 a partir de terça-feira, 3. Em São Bernardo do Campo, de R$ 5,10 para R$ 5,75 neste domingo, 1; e em São Caetano do Sul, vai de R$ 4,50 para R$ 5 a partir de segunda-feira, 2.

Em Diadema, a partir deste 1º de janeiro, a passagem paga em dinheiro passa a ser de R$ 5,50 e não mais R$ 5,10. Já para quem tem o cartão SOU Diadema, a tarifa continua sendo R$ 4,25, valor que permanece sem reajuste há quatro anos, segundo informou a prefeitura.

continua após publicidade .

À oeste da capital, em Barueri, o novo valor da tarifa municipal é R$ 5,30 - antes, a passagem custava R$ 5. Em Osasco, passará de R$ 5 para R$ 5,30. Nas duas cidades a regra passa a valer a partir da segunda, 2.

Tanto em Itapevi, quanto em Carapicuíba, o ajuste foi de R$ 5 para R$ 5,30 e já começou a valer neste 1º de janeiro.

Na capital paulista, a passagem será mantida em R$ 4,40. "Nós avaliamos, com a nossa equipe, que é importante (não aumentar o valor da tarifa), mesmo que a prefeitura aporte mais recursos de subsídios. Mas que a gente incentive o transporte coletivo. Isso melhora o trânsito na cidade, melhora a questão do ambiente com relação à poluição causada por veículos", disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB) na semana passada.

O governo do Estado também decidiu congelar os valores das passagens do metrô e da CPTM. As tarifas do ônibus na cidade de São Paulo, do metrô e do trem não sobem desde janeiro de 2020.