Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Tarcísio: Trivia Trens teve todos requisitos técnicos necessários para assumir linhas da CPTM

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), defendeu nesta quinta-feira (30) que a empresa Trivia Trens cumpriu com todos os requisitos técnicos para assumir as linhas de trem que pertenciam à CPTM até o início deste ano. O chefe do executivo paulista também disse que o processo de melhora nos serviços de transporte sobre o trilho não irá acontecer automaticamente após as privatizações e concessões, mas que trata-se de um processo de longo prazo.

As declarações foram deitas durante participação de sabatina organizada pela rádio CBN e os jornais O Globo e Valor Econômico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Quando você faz uma análise de requisito técnico operacional e requisito técnico profissional, eu posso dizer que a empresa Trivia Trens tem esses requisitos, até porque se não tivesse, ela seria desclassificada no certame", disse Tarcísio, listando que o grupo controlador da companhia tem experiência comprovada em outros modais de transporte, como o aéreo, além de fazer operações de do VLT na baixada santista e nas redes de metrô de Belo Horizonte e Salvador.

Tarcísio reconheceu, porém, que, após o período de transição entre CPTM e Trívia Trens houve uma série de problemas que incomodaram a gestão. "Foram três dias seguidos de problema e esses problemas eram muito graves e a resposta da empresa foi ruim. A gente falou opa vamos dar o passo atrás". E aí só é uma questão que precisa deixar claro não chegou a ser inusitada porque essa previsão estava no contrato. A regulação tinha o poder de dar o passo atrás e retomar a operação com a CPTM que foi o que a gente fez", detalhou Tarcísio, pontuando que a experiência irá servir para a gestão rever protocolos.

Segundo o governador, a intenção é melhorar a qualidade do transporte no Estado, mas essa melhora acontece a uma velocidade que é inferior àquilo que as pessoas estão esperando de nós. "Por que a gente fez a concessão? Por que a gente resolveu passar isso para iniciativa privada? Não é ter que fazer concessão por concessão ou um dogma, de que a iniciativa privada sempre vai fazer melhor alguma coisa para o poder público. Eu não acredito nisso. A ideia era mobilizar investimento e mobilizar esse investimento num prazo mais curto", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
CPTM ELEIÇÕES 2026/SP/TARCÍSIO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV