Tarcísio inaugura última estação da 1ª fase da Linha 17-Ouro e critica gestão Alckmin

O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), criticou nesta terça-feira, 30, a gestão do ex-governador Geraldo Alckmin - hoje vice-presidente da República e filiado ao PSB - ao comparar a entrega de obras de mobilidade de sua administração com os atrasos acumulados pelas linhas 17-Ouro e 6-Laranja durante governos anteriores.

"Essa obra foi prometida para a Copa de 2014. Ela podia ter sido entregue na Copa de 2014", disse Tarcísio. Veio a Copa de 2014, passou; veio a Copa de 2018, passou; veio a Copa de 2022, passou. Precisou chegar à Copa de 2026. A diferença é que, na Copa de 2026, a gente tinha aqui em São Paulo um outro time. Um time que não aceita obra parada."

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As declarações foram dadas ao longo da inauguração da Estação Washington Luís, oitava unidade da Linha 17-Ouro, que liga o Metrô ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Trata-se da última etapa de entrega da linha pela gestão Tarcísio, que inaugurou o monotrilho em 31 de março com sete estações após 12 anos de espera.

Ao ser questionado pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) se a entrega de obras paradas será um dos eixos de sua campanha à reeleição, Tarcísio afirmou que sua gestão priorizou a conclusão de projetos interrompidos havia dez, 15 ou até 20 anos, incluindo grandes empreendimentos e creches. Também citou iniciativas que, segundo ele, por anos ficaram apenas no "imaginário", como o Túnel Santos-Guarujá, já contratado, em parceria com o governo Lula.

"A gente vai começar a jornada agora. Tem que falar das pequenas também, que não tiveram esse olhar, não tiveram esse cuidado. Obra parada é desperdício de dinheiro público. Obra parada não gera valor para ninguém, não tem valor presente líquido, não traz, não agrega valor", disse o governador.

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Anunciada em 2010 como obra para a Copa de 2014, a Linha 17-Ouro entra em operação três Mundiais depois. O projeto original previa 18 estações entre Congonhas, o Morumbi e Jabaquara, mas acabou reduzido ao trecho entre o aeroporto e a Estação Morumbi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Após perder recursos federais, ter contratos rescindidos em meio aos efeitos da Operação Lava Jato e passar por paralisações e trocas de construtoras, a obra foi retomada em 2020. Orçada inicialmente em R$ 2,9 bilhões - cerca de R$ 7,1 bilhões em valores atualizados -, a primeira etapa custou R$ 5,97 bilhões.

A conclusão da linha tem sido usada por Tarcísio para se contrapor às gestões tucanas, em especial à Alckmin. O vice-presidente deve se engajar na campanha do ex-ministro Fernando Haddad (PT), principal adversário do atual chefe do Executivo paulista na disputa pela reeleição, sobretudo no interior do Estado.

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"Enquanto tem gente falando bobagem, falando, falando, falando, a gente está entregando todo dia", continuou o governador. "Ontem o Brasil ganhou de 2 a 1 do Japão. Hoje a gente está dando de 10 a 0 na ineficiência, de 10 a 0 na incompetência que deixou essa obra aí parada durante tanto tempo."

Também participaram do evento desta terça-feira o pré-candidato ao Senado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), o vice-governador Felício Ramuth (MDB) e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB).