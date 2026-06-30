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Tarcísio diz que mudou de opinião e vai rever concessão da Linha 17-Ouro para a ViaMobilidade

Escrito por Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 13:50:00 Editado em 30.06.2026, 13:58:58
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O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 30, que pretende rever o contrato de concessão da Linha 17-Ouro com a ViaMobilidade e descartou novas privatizações de linhas do Metrô paulista. "Já parou para pensar quantas vezes eu já mudei de opinião?", disse.

As declarações foram dadas em coletiva de imprensa após a inauguração da Estação Washington Luís, oitava unidade da Linha 17-Ouro, que liga o Metrô ao Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Trata-se da última etapa de entrega da linha pela gestão Tarcísio, que inaugurou o monotrilho em 31 de março.

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"Se houver um reequilíbrio econômico-financeiro com a retirada da Linha 17 da ViaMobilidade, ele será favorável ao Estado, porque se trata de uma linha deficitária", afirmou Tarcísio. Segundo o governador, o ganho decorrente da mudança poderia ser destinado a novos investimentos ou à expansão de outras linhas já operadas pela concessionária.

O chefe do Executivo paulista disse que a possibilidade de devolver a operação da Linha 17-Ouro ao Metrô está em estudo e disse que novas concessões só serão consideradas quando puderem atrair investimentos ou melhorar o serviço. Segundo ele, o governo também enfrenta dificuldade para trazer operadores estrangeiros e evitar a concentração do sistema nas mãos de poucos grupos.

Após as últimas concessões, o mercado de trilhos privatizados em São Paulo ficou dividido majoritariamente entre duas gigantes: o Grupo Comporte e o Grupo CCR (controlador da ViaQuatro e da Motiva/ViaMobilidade)

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"A gente não concede algo por conceder. Não é aquele negócio: 'Eu preciso necessariamente ter a iniciativa privada'", afirmou. "Existe a possibilidade de passar para o Metrô, o Metrô continuar operando, e já está fazendo isso muito bem hoje."

Historicamente, Tarcísio defendeu a ampliação das concessões e privatizações no sistema de transporte sobre trilhos de São Paulo. Desde a campanha de 2022 e no início do mandato, o governador sustentava a transferência à iniciativa privada das linhas então operadas pelo Metrô e pela CPTM.

Nesse período, foram concedidos o Trem Intercidades e a Linha 7-Rubi, vencidos pelo Grupo Comporte, além do Lote Alto Tietê da CPTM, que reúne as linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. A Linha 1-Azul também chegou a ser incluída em estudos e planos de concessão.

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Mais recentemente, porém, Tarcísio afirmou que não pretende realizar novas concessões de linhas do Metrô. Com isso, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata deixaram, por ora, de integrar o plano de privatização.

"Não tem problema nenhum. Eu vou mudar de opinião tantas vezes quantas forem necessárias", disse Tarcísio.

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