Tarcísio de Freitas inaugura trecho da Linha 6-Laranja do Metrô; anúncio foi feito há 18 anos

O governador de São Paulo e pré-candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reclamou de críticos nesta quinta-feira, 2, por conta do adiantamento da entrega da Linha 6-Laranja do Metrô.

Originalmente prevista para outubro, a entrega foi antecipada pelo governo. Para cumprir o novo cronograma, a concessionária Linha Uni ampliou os trabalhos nos canteiros, inclusive durante a madrugada. A conclusão de todo o trajeto permanece prevista para outubro de 2027.

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A gestão Tarcísio acelerou o ritmo de inaugurações antes das restrições impostas pelo calendário eleitoral. Pré-candidatos à reeleição poderão participar de inaugurações de obras e serviços públicos somente até este sábado, 4, conforme as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As declarações foram dadas na cerimônia de abertura do primeiro trecho da Linha 6-Laranja, na capital paulista. Nesta etapa inicial, entram em funcionamento seis das 15 estações previstas: João Paulo I, Freguesia do Ó, Santa Marina, Água Branca, Sesc-Pompeia e Perdizes. O embarque será gratuito.

A abertura parcial ocorre 18 anos após a promessa feita pelo então governador José Serra (PSDB), em 2008, de levar o Metrô à zona noroeste de São Paulo até 2012. A obra, inicialmente orçada em R$ 2,2 bilhões, equivalente hoje a R$ 6,1 bilhões pelo IPCA, só teve contrato assinado em 2013, na gestão Geraldo Alckmin, hoje no PSB e vice-presidente da República.

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O projeto foi estruturado como a primeira PPP integral do Metrô, com a concessionária responsável pela construção e pela operação. Porém, sofreu atrasos após as dificuldades financeiras enfrentadas pelo consórcio original, que reunia empresas como Odebrecht e Queiroz Galvão, em meio à Lava Jato. Em 2019, a espanhola Acciona assumiu a concessão, retomou as obras e elevou o custo total do empreendimento para cerca de R$ 19 bilhões após intercorrências.

"Veja como a corrupção pode gerar dano, como a corrupção pode prejudicar as pessoas. E a Lava Jato pegou essa obra em cheio", afirmou o governador. "Essa obra parou, ficou anos parada, até que fosse possível fazer a substituição daquelas empresas, até que fosse possível colocar um grupo que topasse encarar aquele desafio, que entrasse, até que eles pudessem fazer a transferência de controle."

Semana de entregas

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Ao longo da semana, o governador concentrou entregas na capital e na Grande São Paulo, região em que enfrenta uma disputa mais equilibrada com o principal adversário, o ex-ministro Fernando Haddad (PT). Além da Linha-Laranja, Tarcísio inaugurou a última estação da primeira etapa da Linha 17-Ouro, entregou a Praça do Triunfo, no centro de São Paulo (região onde ficava a Cracolândia), e participou da entrega do restauro do Estádio Ícaro de Castro Mello, no Ibirapuera.

"Não vamos parar nada. Eu não posso entregar? Mas os secretários podem, representando o governo do Estado, fazendo as entregas em nome do governo do Estado", disse Tarcísio em coletiva na terça-feira. O governador afirmou que a administração manterá o ritmo após o prazo eleitoral, com visitas técnicas e agendas conduzidas por secretários. "A gestão não pode parar."

O prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), participou das agendas para reforçar o apoio ao aliado, chegando a ceder espaço durante a inauguração na Praça do Triunfo. Também estiveram presentes no evento desta quinta-feira o pré-candidato ao Senado e presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), o vice-governador Felício Ramuth (MDB) e o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini.