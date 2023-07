Tanque de 3 toneladas se solta de caminhão e 'rola' por rua; assista

Moradores do Jardim Promeca, na Várzea Paulista, em São Paulo, passaram por um grande susto na tarde de segunda-feira (3) após um tanque de três toneladas se desprender de um caminhão e "rolar" por uma rua do bairro. O objeto atingiu o muro de uma igreja, quebrou um poste, atingiu outro muro e a parede de uma casa, já no fim da rua.

A Defesa Civil, responsável por atender a ocorrência, informou que a esfera de aço é utilizada para armazenar gás e, no momento em que o acidente aconteceu, possuía apenas areia. O caminhão a transportava para realizar uma manutenção.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a estrutura se solta do veículo. Com a queda, o asfalto ficou marcado por conta do peso da esfera, e o material que estava dentro do tanque ficou espalhado pela rua.

Como o tanque danificou um poste de energia, parte da rua ficou sem eletricidade. Devido a isso, a companhia que presta serviço precisou ser acionada para realizar uma manutenção no local.

Um caminhão tanque foi solicitado para fazer a limpeza da rua. A igreja e a casa onde o tanque parou foram interditadas pela Defesa Civil.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

