Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O resgate de um tamanduá-bandeira mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira (14), na zona rural de Martinho Campos, região central de Minas Gerais. O animal estava preso em uma cisterna de 10 metros de profundidade.

continua após publicidade

Os militares foram acionados pela polícia Militar Ambiental, que também estava no local. Na cisterna, os profissionais encontraram um tamanduá-bandeira de grande porte.

“Os militares fizeram os procedimentos com a cautela de não estressar e nem mesmo causar ferimentos no bicho que foi então resgatado em segurança com vida e sem ferimentos”, informa a corporação.

continua após publicidade

Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento em que o animal é retirado da cisterna. O tamanho do tamanduá impressiona.

Tamanduá bandeira cai em cisterna e resgate mobiliza bombeiros em MG



📹 Corpo de Bombeiros pic.twitter.com/CZ5dPr8oiH — BHAZ (@portal_bhaz) June 15, 2023

Os bombeiros ainda afirmam que o animal não possuía limitações e que, após o resgate, foi levado para uma reserva ambiental.



continua após publicidade

Onça parda cai em cisterna

Também nesta quarta-feira, outro registro de animal preso em cisterna. Dessa vez foi uma onça-parda.

O animal caiu no buraco dentro de uma fazenda em Iguatama, região Centro-Oeste de Minas.

Como o local era de difícil acesso, os bombeiros precisaram caminhar cerca de 1 km dentro de mata fechada até chegar ao endereço da ocorrência. Por lá, os agentes notaram que a cisterna tinha cerca de 9 metros de profundidade.

continua após publicidade

Os bombeiros montaram um sistema de rampa com árvores de pequeno porte para facilitar a saída da onça da cisterna, já que não era possível sedá-la. Eles então se afastaram do local e voltaram mais tarde.

Quando retornaram a onça não estava mais na cisterna e o material usado para facilitar a saída dela estava modificado, com marcas de garras e mordidas. Os bombeiros também notaram vestígios de passagem do felino pela área próxima, já fora da cisterna.

Com informações: BHAZ

Siga o TNOnline no Google News