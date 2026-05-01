TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
NOVO SISTEMA

Tag, aplicativo e débito online: tire suas dúvidas de como pagar o pedágio Free Flow

Novo sistema de pedágio eletrônico adotado eliminou as tradicionais cancelas

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.05.2026, 11:56:18 Editado em 01.05.2026, 11:56:12
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Tag, aplicativo e débito online: tire suas dúvidas de como pagar o pedágio Free Flow
Autor Concessionária recomenda que todos os usuários façam o cadastro prévio no site ou no aplicativo para facilitar o acompanhamento e a quitação das tarifas - Foto: EPR

O novo sistema de pedágio eletrônico adotado na maioria das rodovias do Paraná eliminou as tradicionais cancelas para agilizar o processo, contudo, muitos motoristas têm dúvidas de como serão realizados os pagamentos. A tecnologia, denominada Free Flow, utiliza pórticos equipados com sensores e câmeras capazes de identificar os veículos automaticamente, permitindo que a viagem siga sem interrupções. Para garantir a fluidez e a regularidade, a concessionária EPR Paraná disponibiliza diferentes métodos de quitação, que variam entre a cobrança automática por dispositivos no para-brisa e o pagamento manual em plataformas digitais.

- LEIA MAIS: Veja como vai funcionar o pedágio free flow entre Rolândia e Arapongas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A utilização da tag de cobrança automática é apontada como a opção mais eficiente e econômica para os usuários. Ao cruzar os pórticos com o dispositivo ativo, o valor é debitado diretamente da conta do motorista, garantindo o Desconto Básico de Tarifa, que reduz o custo em 5% para qualquer tipo de veículo. Além disso, condutores de veículos leves podem se beneficiar do Desconto de Usuário Frequente, um modelo progressivo que começa a valer a partir da segunda passagem no mês pelo mesmo ponto e pode chegar a uma redução de até 93% na tarifa.


Tag, aplicativo e débito online: tire suas dúvidas de como pagar o pedágio Free Flow
AutorFoto: REPRODUÇÃO

Como adquirir uma TAG

Instalar uma tag é simples e, em muitos casos, pode até sair de graça. Primeiro passo: verifique se o seu banco oferece gratuitamente. Muitos bancos e operadoras já disponibilizam tags sem custo adicional. Caso prefira adquirir diretamente com uma operadora, veja algumas opções: Sem Parar; ConectCar; Veloe; GreenPass e Move Mais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para os motoristas que optarem por não utilizar a tag, o pagamento deve ser realizado em até 15 dias corridos após a passagem pelos pórticos para evitar a configuração de infração de trânsito. O processo pode ser feito de forma prática pelo aplicativo oficial da EPR Paraná ou diretamente no portal web da concessionária. Nessas ferramentas, basta cadastrar a placa do veículo e utilizar um cartão de crédito ou débito para quitar os débitos pendentes. Os canais digitais também permitem que o usuário acompanhe seu histórico de viagens e receba notificações sobre novas passagens, facilitando o controle financeiro e a regularização das tarifas.


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aplicativo e débito online: tire suas dúvidas de como pagar o pedágio Free Flow cobrança automática desconto de tarifa Free flow instalação de tag opções de pagamento pedágio pedágio eletrônico Tag
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV