Tag, aplicativo e débito online: tire suas dúvidas de como pagar o pedágio Free Flow

O novo sistema de pedágio eletrônico adotado na maioria das rodovias do Paraná eliminou as tradicionais cancelas para agilizar o processo, contudo, muitos motoristas têm dúvidas de como serão realizados os pagamentos. A tecnologia, denominada Free Flow, utiliza pórticos equipados com sensores e câmeras capazes de identificar os veículos automaticamente, permitindo que a viagem siga sem interrupções. Para garantir a fluidez e a regularidade, a concessionária EPR Paraná disponibiliza diferentes métodos de quitação, que variam entre a cobrança automática por dispositivos no para-brisa e o pagamento manual em plataformas digitais.

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A utilização da tag de cobrança automática é apontada como a opção mais eficiente e econômica para os usuários. Ao cruzar os pórticos com o dispositivo ativo, o valor é debitado diretamente da conta do motorista, garantindo o Desconto Básico de Tarifa, que reduz o custo em 5% para qualquer tipo de veículo. Além disso, condutores de veículos leves podem se beneficiar do Desconto de Usuário Frequente, um modelo progressivo que começa a valer a partir da segunda passagem no mês pelo mesmo ponto e pode chegar a uma redução de até 93% na tarifa.





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Como adquirir uma TAG

Instalar uma tag é simples e, em muitos casos, pode até sair de graça. Primeiro passo: verifique se o seu banco oferece gratuitamente. Muitos bancos e operadoras já disponibilizam tags sem custo adicional. Caso prefira adquirir diretamente com uma operadora, veja algumas opções: Sem Parar; ConectCar; Veloe; GreenPass e Move Mais.

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Para os motoristas que optarem por não utilizar a tag, o pagamento deve ser realizado em até 15 dias corridos após a passagem pelos pórticos para evitar a configuração de infração de trânsito. O processo pode ser feito de forma prática pelo aplicativo oficial da EPR Paraná ou diretamente no portal web da concessionária. Nessas ferramentas, basta cadastrar a placa do veículo e utilizar um cartão de crédito ou débito para quitar os débitos pendentes. Os canais digitais também permitem que o usuário acompanhe seu histórico de viagens e receba notificações sobre novas passagens, facilitando o controle financeiro e a regularização das tarifas.



