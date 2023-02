Suzane Von Richthofen abre ateliê on-line; saiba mais

Da Redação

Os produtos são feitos em Angatuba

Cumprindo pena em liberdade desde 12 de janeiro, Suzane Von Richthofen iniciou um negócio próprio on-line. O ateliê Su Entre Linhas conta com uma página no Instagram, aberta há quatro dias, e já anunciou alguns produtos à venda, chinelos decorados que podem ser encomendados.

Os produtos são feitos em Angatuba, cidade no interior de São Paulo onde Suzanne mora desde que saiu da cadeia. Os produtos são vendidos para todo o Brasil. A informação do ateliê é da página Mulheres Assassinas, de Ulisses Campbell, o escritor do livro Suzane: Assassina e Manipuladora. As informações são do colunista Leo Dias do site Metrópoles.

O perfil tem mais de 5,6 mil seguidores até o momento, e é administrado e monitorado por uma pessoa chamada Josiely. As vendas são feitas pelo WhatsApp. Nos comentários das três únicas postagens do perfil, internautas se dividem entre mensagens críticas a Suzanne, apoio (citando recomeços ou segundas chances) ou piadas de mal gosto sobre o assassinato.

Desde a criação e repercussão sobre a página, outros perfis falsos foram criados, se fazendo passar pelo ateliê original. Até o fechamento desta matéria, foram encontrados quatro destes perfis.

