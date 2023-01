Suzane Richthofen vai para o regime aberto e é solta em SP

Caio Possati (via Agência Estado)

Suzane Von Richthofen, condenada pela morte dos pais em 2002, foi solta nesta quarta, 11, ao ser transferida para cumprimento da pena em regime aberto após decisão da Justiça. A informação foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) do Estado. O alvará de soltura foi cumprido às 17h35 pela Penitenciária Feminina I Santa Maria Eufrásia Pelletier de Tremembé, onde ela estava presa.

Em julho de 2006, Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão, junto com Daniel e Cristian Cravinhos. Os três foram considerados culpados pelo assassinato do casal Marísia e Manfred von Richthofen, em outubro de 2002, há pouco mais de 20 anos. Daniel, namorado de Suzane na época do crime, recebeu a mesma pena que ela, enquanto Cristian foi condenado a 38 anos e 6 meses.

Em janeiro de 2018, Suzane, que foi presa quando estava com pouco mais de 18 anos, obteve progressão para o regime semiaberto. Atualmente com 39 anos, ela voltou a estudar com autorização da Justiça e faz graduação de biofarmácia em uma faculdade particular de Taubaté.

Desde 2015, Suzane tinha direito às saídas temporárias - são em média cinco por ano, inclusive no Dia das Mães e no Natal. Suzane chegou a ser colocada em liberdade em dezembro de 2004, graças a um habeas corpus de sua defesa, mas voltou a ser presa após uma polêmica entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

