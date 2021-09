Da Redação

Susto: mulher encontra dedo humano ao mastigar sanduíche

Um caso de "embrulhar o estômago" foi registrado no último dia 12, quando uma mulher publicou nas redes sociais a notícia de que havia encontrado um dedo humano em seu lanche. A internauta, identificada como Estefany Benitez, alegou que comprou o sanduíche na rede Hot Burger, em Santa Cruz de La Sierra, Bolívia.

Estefany publicou fotos do lanche e ao lado do alimento havia um dedo indicador. "Na hora de comer, eu mastiguei um dedo", escreveu a consumidora no Facebook.

Ainda de acordo com Benitez, ela reclamou sobre o caso com o gerente do restaurante. O encarregado da lanchonete assumiu o erro e alegou que o dedo era de um funcionário que tinha sofrido um acidente de trabalho mais cedo.

O homem afirmou a cliente que faria tudo que ela quisesse, inclusive devolver o dinheiro. "É o cúmulo dizer que devolveria o dinheiro, como se nada tivesse acontecido", escreveu ela.

O caso viralizou na internet, resultando em mais de 10 mil interações. Após o fato, a rede Hot Burger publicou um vídeo, onde pede desculpa a Benitez pelo ocorrido. "Somos os principais interessados que este fato seja esclarecido. Da mesma forma, estamos ao lado de nosso funcionário [que perdeu o dedo] que faz parte da nossa grande família", declarou o proprietário da rede, Jorge Schainman.

Conforme a imprensa local, o jornal "La Razón", esta não é a primeira vez que uma parte humana é encontrada no meio de um lanche da Hot Burger.

A Justiça irá apurar se os métodos de segurança utilizados pelo estabelecimento são, de fato, seguros. O Ministério do Trabalho boliviano determinou que o restaurante onde ocorreu o incidente fosse interditado.