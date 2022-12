Susto: cobra de quase dois metros é resgatada de telhado; veja

Da Redação

O caso aconteceu nesta segunda-feira

Uma cobra de quase dois metros foi resgatada de um telhado em Anápolis, a 55km de Goiânia. Era cerca de meio dia, quando uma família avistou o animal se arrastando no telhado do curral da chácara onde moram. O caso aconteceu nesta segunda-feira (19).

Os bombeiros do Batalhão de Anápolis foram acionados para capturar a cobra, localizada no Bairro Paraíso, zona rural. Da espécie jibóia, o animal estava em um pequeno curral, onde o responsável pela propriedade e sua família, cria animais bovinos para comércio.

No vídeo, é possível perceber as pessoas encantadas com o animal. “Nossa que linda, chique demais”, comenta a mulher que grava o vídeo. “No largados e pelados ela daria uma bela refeição”, brinca outra mulher.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a serpente estava bastante resistente, mas foi retirada pelos militares com todo cuidado e, estando saudável, foi devolvida ao seu habitat natural.

Veja o vídeo:

Com informações do portal O popular.



