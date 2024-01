Suspeitos de matar influencer em SP dizem que ele morreu durante sexo

Corpo do influenciador foi encontrado em uma cova rasa no último dia 30

O casal suspeito de matar o youtuber Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, disse à polícia que o jovem morreu após passar mal enquanto fazia sexo com outra moça. Renan José, de 28 anos, e Caroline Mello, de 24, se entregaram nesse domingo (31/12), um dia após o corpo do influenciador ser encontrado no quintal da casa em que moravam.

Renan e Carlos Henrique eram amigos de infância e moravam a poucos metros. Eles passaram a madrugada do dia 25 juntos, após comemorarem o Natal em uma praça com amigos e familiares. Desde então, o youtuber estava desaparecido.

Segundo o delegado Luís Hellmeister, da Delegacia de Polícia de Itapecerica da Serra, os suspeitos disseram que Carlos Henrique usou drogas durante a madrugada e passou mal enquanto tinha relação sexual com a irmã de Caroline.

“Vamos pedir celeridade no laudo necroscópico. A versão do casal é essa. Que eles enterraram porque não sabiam o que fazer com o corpo. Ele teria tido uma overdose ao levar a irmã de Caroline para fazer sexo no banheiro. No momento em que ele estava tendo um orgasmo, teria passado mal e caído morto. É o que eles dizem”, afirmou o delegado ao Metrópoles.



