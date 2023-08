Suspeitos de arrombar casas em Pinheiros e no Itaim Bibi são presos pela Polícia Civil de SP

Quatro suspeitos de integrar uma quadrilha de arrombadores de residências foram presos na tarde desta quinta-feira, 24, por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil. O grupo atuava na região do Itaim Bibi e de Pinheiros, na zona oeste da cidade de São Paulo. Durante a tarde, a prisão paralisou a Rua Cardeal Arcoverde, uma das vias mais movimentadas da região.

"Eles foram abordados depois de serem acompanhados durante 30 minutos quando ocupavam um Honda Fit. A ação só teve desfecho quando não colocaria em risco nenhum transeunte. As detenções aconteceram em Pinheiros, na zona oeste", afirmou o Deic.

De acordo com as investigações, os policiais receberam informações sobre o deslocamento da quadrilha. Em seguida, percorreram ruas do Itaim Bibi e de Pinheiros. A ação também teve o apoio do helicóptero Pelicano do Serviço Aerotático da Polícia Civil do Estado de São Paulo (Sat).

O Deic afirmou ainda que o veículo utilizado pelos indivíduos, um Honda Fit, tinha sido roubado anteriormente durante o roubo de uma residência. Os detidos apresentavam passagens anteriores por roubo e receptação.

Ainda dentro do automóvel, foram encontrados um simulacro de arma, máscaras, luvas e ferramentas próprias utilizadas para arrombamento. O caso permanece em investigação.