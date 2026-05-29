Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ITAPEMA

Suspeito que teria feito harmonização para fugir morre em confronto com a polícia em SC

Troca de tiros ocorreu durante cumprimento de mandado de prisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 16:30:30 Editado em 29.05.2026, 16:30:26
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Suspeito que teria feito harmonização para fugir morre em confronto com a polícia em SC
Autor Foragido da Justiça do Paraná teria "mudado" o rosto para despistar a polícia - Foto: Reprodução

Um homem de 34 anos morreu na noite desta quinta-feira (29) após entrar em confronto com a equipe do serviço tático da Polícia Militar no bairro Meia Praia, em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. O suspeito era considerado foragido da Justiça do Paraná e foi localizado pelas equipes de segurança durante o cumprimento de um mandado de prisão em aberto. De acordo com a corporação, a troca de tiros aconteceu no momento da abordagem, quando o homem reagiu à presença da guarnição e acabou sendo atingido, morrendo ainda no local. Ele teria recorrido a uma harmonização facial no rosto para dificultar a identificação e escapar da polícia enquanto permanecia foragido.

-LEIA MAIS: Justiça de SC determina retirada de gatos de apartamento e avaliação psicológica de tutora

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações apontam que o foragido, identificado como Felipe Schmitz de Souza, era uma figura de liderança no tráfico de drogas no Paraná. Embora não possuísse registros criminais em território catarinense, ele já havia sido condenado no Paraná a nove anos e seis meses de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Além da sentença definitiva, o suspeito também era investigado por possível envolvimento em outros delitos graves, como homicídio e roubo, e já havia conseguido escapar de diversas operações policiais anteriores.

A localização do criminoso foi resultado de um trabalho de monitoramento interestadual. A presença de foragidos de outros estados na região litorânea de Santa Catarina tem sido alvo frequente de ações de inteligência integrada das forças de segurança. Após a fatalidade, a área foi isolada para os trabalhos de praxe. O caso agora segue sob a responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Científica, que conduzirão a perícia no local e a análise detalhada sobre a dinâmica do confronto armado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
homicidio Itapema POLICIA MILITAR segurança pública trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV