Suspeito que teria feito harmonização para fugir morre em confronto com a polícia em SC

Um homem de 34 anos morreu na noite desta quinta-feira (29) após entrar em confronto com a equipe do serviço tático da Polícia Militar no bairro Meia Praia, em Itapema, no Litoral Norte de Santa Catarina. O suspeito era considerado foragido da Justiça do Paraná e foi localizado pelas equipes de segurança durante o cumprimento de um mandado de prisão em aberto. De acordo com a corporação, a troca de tiros aconteceu no momento da abordagem, quando o homem reagiu à presença da guarnição e acabou sendo atingido, morrendo ainda no local. Ele teria recorrido a uma harmonização facial no rosto para dificultar a identificação e escapar da polícia enquanto permanecia foragido.



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As investigações apontam que o foragido, identificado como Felipe Schmitz de Souza, era uma figura de liderança no tráfico de drogas no Paraná. Embora não possuísse registros criminais em território catarinense, ele já havia sido condenado no Paraná a nove anos e seis meses de prisão em regime fechado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo. Além da sentença definitiva, o suspeito também era investigado por possível envolvimento em outros delitos graves, como homicídio e roubo, e já havia conseguido escapar de diversas operações policiais anteriores.

A localização do criminoso foi resultado de um trabalho de monitoramento interestadual. A presença de foragidos de outros estados na região litorânea de Santa Catarina tem sido alvo frequente de ações de inteligência integrada das forças de segurança. Após a fatalidade, a área foi isolada para os trabalhos de praxe. O caso agora segue sob a responsabilidade da Polícia Civil e da Polícia Científica, que conduzirão a perícia no local e a análise detalhada sobre a dinâmica do confronto armado.