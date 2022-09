Suspeito engole chaves para fugir de abordagem policial e passa mal

Da Redação

Foram apreendidos 11 pinos de cocaína, uma pedra de crack, dinheiro em espécie, e 113 cédulas de R$ 20

Um jovem, de 20 anos de idade, foi preso suspeito de tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (08). Conforme a Polícia Civil (PC), para fugir da abordagem dos agentes, o homem tentou engolir um molho de chaves, mas passou mal e acabou colocando os itens "para fora".

Além disso, os investigadores da PC afirmam que o suspeito tentou dispensar um pino com drogas para que não fosse encontrado pelos policiais. Um outro jovem, de 23 anos, também foi preso por tráfico. O caso aconteceu no Setor Leste Estrutural, no Distrito Federal.

Conforme boletim de ocorrência, agentes da corporação viram o momento em que a dupla fez a entrega de drogas para um usuário que os aguardava em uma esquina do Conjunto 8. Policias da corporação surpreenderam o suspeito mais jovem, que estava com diversas porções de cocaína.

A Polícia Civil do Distrito Federal afirma que foi nesse momento que o homem tentou engolir as chaves, e passou mal logo em seguida. Já o segundo suspeito, de 23 anos, tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos servidores públicos.

Com os homens, foram apreendidos 11 pinos de cocaína, uma pedra de crack, dinheiro em espécie, e 113 cédulas de R$ 20 que, segundo a corporação, aparentavam ser falsas.

A prisão foi realizada pela 8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural. Segundo o delegado-chefe adjunto, Thiago Peralva, o suspeito de 20 anos já usava tornozeleira eletrônica e tinha sido detido recentemente.





Fonte: Informações do g1.

