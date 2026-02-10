Suspeito é preso por envolvimento em desaparecimento de família em Cachoeirinha, no RS

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu nesta terça-feira, 10, um suspeito de envolvimento no desaparecimento de uma família na cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre.

Silvana Germann de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Dalmira Germann de Aguiar, de 70, e Isail Vieira de Aguiar, de 69, estão desaparecidos desde o final de janeiro. A identidade do suspeito não foi revelada tampouco qual seria o vínculo dele com as vítimas.

Em coletiva de imprensa, o delegado Ernesto Prestes, titular da 2º Delegacia, disse que o caso é investigado como homicídio, mas ainda não há informações sobre o paradeiro da família - ou a localização dos corpos.

"Certeza nós não podemos dar de nada, mas trabalhamos com essa possibilidade", disse.

Filha desapareceu primeiro

Ainda de acordo com a polícia, o caso começou a ser investigado no dia 24 de janeiro, um sábado, após a filha do casal, Silvana Germann, publicar nas redes sociais que tinha sofrido um acidente de trânsito quando voltava de Gramado. No dia seguinte, sem conseguir contato com a filha e notícias, os pais dela foram até a delegacia para tentar registrar o sumiço.

Eles estavam em uma Kombi. Como a delegacia estava fechada - era domingo -, retornaram para casa. Depois, foram vistos saindo em outro carro, que era conduzido por uma pessoa ainda não identificada, e não foram mais vistos. O desaparecimento do casal foi registrado por uma sobrinha.