CRIME BÁRBARO

Suspeito é preso por arrancar coração de homem e obrigar outro a comer

Preso responderá por homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.02.2026, 22:25:36 Editado em 05.02.2026, 22:25:31
Suspeito é preso por arrancar coração de homem e obrigar outro a comer
Autor O suspeito foi localizado e detido na casa de parentes em Uberlândia e agora está à disposição da Justiça - Foto: PCMG

Um homem foi preso preventivamente na quarta-feira (04) suspeito de cometer um homicídio qualificado seguido de mutilação cadavérica em Paracatu, Minas Gerais, no ano de 2024. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi motivado pela suspeita de que a vítima praticava pequenos furtos na região, o que teria desagradado um grupo ligado ao tráfico de drogas.

📰 LEIA MAIS: Tornado atinge o Paraná e deixa rastro de destruição em São José dos Pinhais

Além do assassinato, os criminosos decapitaram o corpo e removeram o coração da vítima. Um segundo homem, mantido refém no local, foi obrigado a presenciar a agressão e o homicídio e, em seguida, coagido a comer parte do órgão extraído.

O sobrevivente foi liberado após ser ameaçado, com os autores alertando que qualquer denúncia traria consequências. As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Paracatu. O delegado Carlos Fernandes informou que o preso responderá por homicídio qualificado, tortura e ocultação de cadáver.

O suspeito foi localizado e detido na casa de parentes em Uberlândia e agora está à disposição da Justiça.

homicidio investigações policiais MINAS GERAIS mutilação PARACATU tortura trafico de drogas
