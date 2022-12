Suspeito de vender linguiça com carnes de animais exóticos é preso

Da Redação

Homem, de 45 anos, foi detido no bairro Jardim Maracanã, em Uberaba

Na manhã desta quinta-feira (1º), a Polícia Civil de Uberaba prendeu um homem, de 45 anos, sob suspeita de manter uma fábrica irregular de linguiças. Ele foi detido no bairro Jardim Maracanã.

O enchimento das linguiças seria feito com carnes de animais considerados exóticos. Além disso, em outro açougue, no mesmo bairro, foram apreendidas dezenas de quilos de carnes impróprias para o consumo e suspeitas de serem de gado furtado e roubado.

Segundo a Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais de Uberaba, o nome da “Operação Enchido” faz referência à fábrica de linguiça do investigado, que é um tipo de embutido.

As investigações começaram há dois meses após relatos de que o suspeito realizava vendas no açougue, de carnes de animais que foram furtados e roubados em cidades da região de Uberaba. As vendas eram a preços menores que os de mercado e, além disso, sem seguir regras da vigilância sanitária.

Ainda segundo a Delegacia Especializada na Repressão de Crimes Rurais de Uberaba, “o investigado mantém empresa de venda de placas fotovoltaicas, que seriam adquiridas de maneira ilícita e revendidas no mercado local, em uma espécie de prática de lavagem de dinheiro”.

Com informações do Estado de Minas

