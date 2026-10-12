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Suspeito de roubo de veículos morre após troca de tiros com PMs no Rodoanel, em Osasco

Escrito por Gonçalo Junior (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um suspeito de tentar roubar veículos morreu no Rodoanel, em Osasco, na região metropolitana, após ser baleado por policiais militares nesta segunda-feira, 12.

Houve troca de tiros entre os suspeitos e agentes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) que realizavam patrulhamento pelo Rodoanel, nas proximidades da Estrada das Rosas, em Osasco.

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Um dos homens foi atingido, permaneceu no local para atendimento médico, mas morreu. Outros dois suspeitos fugiram. Nenhum policial militar ficou ferido.

Imagens das câmeras de monitoramento registraram o momento dos disparos entre veículos que passavam pela rodovia por volta das 14h20, no km 22 da pista interna do Rodoanel. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (DP) de Osasco.

O Rodoanel contorna a região metropolitana de São Paulo para tirar o tráfego pesado ? especialmente caminhões que vêm do interior do estado rumo ao Porto de Santos ou outras rodovias ? de dentro das ruas e avenidas congestionadas da capital, como as Marginais Tietê e Pinheiros.

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morte PMS Rodoanel roubo suspeito Tiroteio Veículos
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