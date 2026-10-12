Suspeito de roubo de veículos morre após troca de tiros com PMs no Rodoanel, em Osasco

Um suspeito de tentar roubar veículos morreu no Rodoanel, em Osasco, na região metropolitana, após ser baleado por policiais militares nesta segunda-feira, 12.

Houve troca de tiros entre os suspeitos e agentes do 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) que realizavam patrulhamento pelo Rodoanel, nas proximidades da Estrada das Rosas, em Osasco.

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Um dos homens foi atingido, permaneceu no local para atendimento médico, mas morreu. Outros dois suspeitos fugiram. Nenhum policial militar ficou ferido.

Imagens das câmeras de monitoramento registraram o momento dos disparos entre veículos que passavam pela rodovia por volta das 14h20, no km 22 da pista interna do Rodoanel. A ocorrência foi registrada no 2º Distrito Policial (DP) de Osasco.

O Rodoanel contorna a região metropolitana de São Paulo para tirar o tráfego pesado ? especialmente caminhões que vêm do interior do estado rumo ao Porto de Santos ou outras rodovias ? de dentro das ruas e avenidas congestionadas da capital, como as Marginais Tietê e Pinheiros.