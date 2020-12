Suspeito de roubar casa utiliza pedalinho para fugir; Vídeo - TNOnline

Continua após publicidade

Na tarde desta quinta-feira (3), um homem furtou uma residência e utilizou um pedalinho para fugir, no Parque do Lago Azul, em Rio Claro, São Paulo. O registro foi feito por cidadãos que estavam as margens do lago.

No vídeo, é possível ver um homem pedalando o 'cisne' para fugir e um outro pedalinho tentando capturá-lo, porém sem sucesso. De acordo com as informações, o indivíduo se jogou no lago ao avistar a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e, no momento que a captura parecia certa, ele fugiu pelo tubo de esgoto.

Assista:

Logo em seguida, os guardas abriram uma boca-de-lobo, que fica nas proximidades, para esperar a passagem do homem, que não apareceu. Momentos antes de se jogar na água, o criminoso deixou uma mochila com um pacote de salgadinho, facas, um pote de leite, um controle remoto e algumas ferramentas.



Foto por Reprodução/Youtube

Até o momento, o homem não foi localizado.

Com informações; UOL.