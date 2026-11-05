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COTIDIANO
Suspeito de matar sobrinha-bisneta do Brigadeiro Faria Lima e filho dela é preso em SP
Escrito por
Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em
05.11.2026, 08:37:00
Editado em
05.11.2026, 08:49:11
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