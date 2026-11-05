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Suspeito de matar sobrinha-bisneta do Brigadeiro Faria Lima e filho dela é preso em SP

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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FEMINICÍDIO/SOBRINHA-BISNETA/BRIGADEIRO FARIA LIMA/FILHO/EX/FUGA/PRISÃO
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