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Suspeito de matar ex-namorada na frente do filho e da sobrinha dela no interior de SP é preso

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Eurípedes Pinto de Carvalho, de 43 anos, suspeito de matar Alessandra Carolino da Silva, de 44, foi preso nesta quarta-feira, 4, em Barretos, no interior de São Paulo. A vítima foi morta a facadas no último domingo, 1º. A defesa do homem não foi localizada.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Eurípedes tinha um mandado de prisão em aberto. "Um aparelho celular foi apreendido. O caso foi registrado como captura de procurado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Barretos", escreveu em nota.

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O assassinato ocorreu durante a manhã do último domingo, 1º, no bairro Cecap, nas proximidades da casa da mãe de Alessandra. De acordo com a delegada Denise Paro, responsável pelas investigações, o crime foi cometido na presença do filho da vítima, de 6 anos, e de uma sobrinha dela, de 11.

"Ela estava saindo de casa acompanhada pelo filho e pela sobrinha, quando foi surpreendida pelo investigado, que desferiu um golpe e a derrubou no chão. Em seguida, ele começou a desferir várias facadas e fugiu. As crianças retornaram para dentro de casa e avisaram a avó sobre o ocorrido", contou.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo (CBPMESP) foram acionados. Alessandra foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada à Santa Casa do município. Ela morreu por volta das 19h, na unidade hospitalar.

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Homem já havia feito ameaças

Conforme Paro, Alessandra e Eurípedes tiveram um breve relacionamento. "Diante da postura agressiva e controladora do suspeito, ela resolveu terminar a relação, o que ele não aceitou", afirmou.

A delegada informou ainda que o homem passou a perseguir a vítima, enviando recados e insistindo em manter contato, inclusive por meio de terceiros. "Ele insistia para que o relacionamento fosse retomado", disse.

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Paro também relatou que, diante das investidas, Alessandra registrou um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro e solicitou medidas protetivas. No entanto, ele ainda não havia sido localizado para receber a intimação.

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