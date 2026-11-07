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Suspeito de matar e carbonizar três irmãos morre em confronto com a polícia em SC

Ação visava cumprir mandado de prisão contra acusado de assassinar e queimar vítimas em outubro; suspeitos armados atiraram contra os agentes

Escrito por Da Redação
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Suspeito de matar e carbonizar três irmãos morre em confronto com a polícia em SC
Autor Foto: Polícia Civil

Dois homens morreram em um confronto com a Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (6), em um condomínio residencial de Itapoá, no Litoral Norte de Santa Catarina. Entre os mortos está Osvaldo Henrique Zappe, de 34 anos, alvo principal da operação e apontado pelas investigações como o responsável por assassinar e carbonizar três irmãos na cidade de Sangão, no Sul catarinense, em outubro deste ano.

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O confronto ocorreu no momento em que as equipes policiais tentavam cumprir o mandado de prisão contra o foragido. Segundo a corporação, Osvaldo, que era natural de Foz do Iguaçu (PR), estava escondido no condomínio com a ajuda de um comparsa. Ao receberem voz de prisão, os dois homens, que estavam armados, reagiram à abordagem. Os agentes revidaram e a dupla acabou morrendo no local. A operação foi deflagrada pelas delegacias de Jaguaruna e Itapoá, contando com o apoio tático da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE), a tropa de elite da Polícia Civil.

A caçada a Zappe teve início após um crime brutal que chocou a região Sul do estado. Na madrugada de 19 de outubro, os irmãos paulistas Lucas Gabriel da Silva Araújo, de 26 anos, Matheus da Silva Araújo, de 25, e Anderson Bruno da Silva Araújo, de 23, foram executados com tiros na cabeça e tiveram os corpos queimados em uma área de mata no bairro Garganta, em Sangão.

De acordo com o inquérito policial, a mãe dos jovens chegou a ouvir barulhos semelhantes a tiros por volta da 1h da madrugada, mas os cadáveres só foram localizados no meio da tarde. Um outro filho da mulher, ao retornar do trabalho, foi orientado por ela a procurar os irmãos em um morro em frente à residência que o trio costumava frequentar, momento em que encontrou a cena do crime. A partir da descoberta dos corpos, a Delegacia de Sangão, sob o comando do delegado Alex Etevaldo de Souza, iniciou as investigações que ligaram Osvaldo ao triplo homicídio e descobriram seu esconderijo no Norte catarinense.

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