Suspeito de homicídio enviou bolo ao ator dias antes do assassinato

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O ator Jeff Machado postou em suas redes sociais um agradecimento depois de receber um presente, três dias antes de morrer. Era um bolo enviado por Bruno Rodrigues, que está foragido e é acusado de ter dopado e matado Jeff. O corpo da vítima foi enterrado dentro de um baú, a dois metros de profundidade.

continua após publicidade

No Facebook, Jeff escreveu no dia 20 de janeiro de 2023 marcando o perfil do "grande amigo" Bruno Larrubia, como Bruno Rodrigues se identificava na rede social: "Obrigado, meu grande amigo Bruno Larrubia, pelo delicioso bolo da Boleria Love Sugar. Gratidão!"

-LEIA MAIS: Homem fica nu em altar de igreja no Vaticano em protesto contra guerra

continua após publicidade

Jeff havia completado 44 anos na véspera, dia 19 de janeiro. Conforme as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, o ator foi morto no dia 23 de janeiro.

No entanto, o desaparecimento foi registrado apenas no dia 4 de fevereiro. Bruno, inclusive, acompanhou o irmão de Jeff até a delegacia.

A conclusão de que Jeff foi morto no dia 23 de janeiro deste ano dentro da casa onde morava aconteceu a partir dos depoimentos dos suspeitos e de testemunhas, além de informações de telefonia dos envolvidos.

As informações são do g1

Siga o TNOnline no Google News