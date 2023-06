Suspeito de furtar orfanato tem mão decepada com golpe de facão; veja

As imagens do ataque circulam nas redes sociais

Um suspeito de furtar um abrigo para crianças e adolescentes em situação de risco social teve uma das mãos decepadas com golpes de facão, no último dia 24, na Zona Leste de Manaus. A Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência.

Segundo as informações da corporação, o homem, de 25 anos, é suspeito de ter entrado em um orfanato para cometer furto. Logo após a ação, ele passou a ser caçado pela comunidade.

O suspeito foi pego por um homem não identificado no momento em que realizava compras em um mercadinho. O circuito de monitoramento do estabelecimento registrou o indivíduo sendo atacado.

Através das imagens, é possível ver a mão dele sendo decepada. Assista abaixo.

A PM não soube informar a materialidade do furto. A equipe da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou que recebeu uma ligação o suspeito que teve uma das mãos cortadas no local. Quando os policiais chegaram, encontraram o homem caída no chão, ferido.



Minutos depois, a mão do homem foi encontrada por moradores da área. O membro foi removido e entregue para os órgãos competentes, segundo a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Assista:

Com informações do G1.



