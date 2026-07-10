Suspeito de feminicídio é preso após mulher ser arrastada e morta em rodovia de SC

Greiziane da Silva Luz, de 29 anos, foi abandonada seminua com sinais de agressão na SC-281; companheiro tinha histórico de violência doméstica

A Polícia Civil prendeu temporariamente, nesta quinta-feira (09), o suspeito de matar Greiziane da Silva Luz, de 29 anos, encontrada morta na madrugada da última segunda-feira (06) no canteiro central da rodovia SC-281, no bairro Sertão do Maruim, em São José, na Grande Florianópolis.

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De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, a vítima foi agredida e chegou a ser arrastada por alguns metros, presa à porta do carro do namorado, antes de ser abandonada seminua na via pública. O homem, que não teve a identidade divulgada pelas autoridades, é investigado pelo crime de feminicídio.

O veículo utilizado pelo casal foi localizado e apreendido pela Polícia Militar horas após o crime, no bairro Flor de Nápoles, e passou por exames periciais da Polícia Científica. Os peritos constataram indícios de sangue humano no interior do automóvel, reforçando a linha de investigação do envolvimento do suspeito.

A polícia informou ainda que o casal mantinha um relacionamento extremamente conturbado, histórico que já havia motivado o registro de pelo menos dois boletins de ocorrência feitos por Greiziane contra o parceiro por lesões corporais, ameaça e violência doméstica.

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Na madrugada do crime, por volta das 3h, uma testemunha que transitava pela rodovia avistou a mulher caída e acionou o socorro médico. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceram ao local e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por cerca de 30 minutos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda na rodovia. O corpo de Greiziane apresentava sinais severos de agressão física, incluindo o rosto lesionado, um dente quebrado e marcas que indicavam cortes por arma branca.