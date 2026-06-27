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Suspeito de envolvimento no assassinato de neto de Luciano do Valle é preso em SP

Escrito por Redação O Estado de S.Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 27.06.2026, 07:01:00 Editado em 27.06.2026, 07:13:34
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Um homem apontado pela polícia como um dos envolvidos na morte de Lucas do Valle, neto do narrador esportivo Luciano do Valle, foi preso na quinta-feira, 26, no bairro do Ipiranga, zona sul de São Paulo.

A prisão ocorreu após policiais identificarem que havia contra ele um mandado de prisão decorrente de uma condenação definitiva a cinco anos e seis meses de prisão, em regime semiaberto, pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

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Em setembro de 2021, Lucas do Valle, que tinha 29 anos, foi baleado na cabeça durante um assalto quando chegava para trabalhar no bairro do Ipiranga. Ele era gerente comercial.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta. Após anunciarem o assalto, os criminosos atiraram e fugiram. Um deles escapou na moto, enquanto o outro levou o carro de Lucas.

O gerente comercial foi socorrido e levado ao Hospital São Paulo, onde permaneceu internado em estado grave por dois dias. Ele não resistiu aos ferimentos. Durante as investigações, a polícia localizou a motocicleta que teria sido usada pelos criminosos.

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Lucas era neto de Luciano do Valle, um dos principais narradores esportivos da história da televisão brasileira. Luciano faleceu aos 66 anos, em abril de 2014, após sofrer um infarto enquanto voava para uma transmissão pela Band, emissora que ele ajudou a transformar no "Canal do Esporte" nos anos 1980.

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ASSALTO/NETO/LUCIANO DO VALLE/MORTE/2021/SUSPEITO/PRISÃO
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