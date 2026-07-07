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Suspeito de atirar contra tenente da Rota irmão de Eloá entra na lista da Interpol

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 07.07.2026, 11:12:00 Editado em 07.07.2026, 11:24:06
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O suspeito de atirar no tenente da Polícia Militar de São Paulo, Ronickson Pimentel dos Santos, irmão de Eloá Pimentel, Hércules Costa Siqueira, conhecido pelos apelidos de Golias, Chavinho e Peruca, foi incluído na lista de fugitivos da Interpol. Considerado foragido, Siqueira poderá ser capturado em qualquer local do mundo, caso deixe o Brasil.

O pedido foi formulado pela Secretaria da Segurança Pública. A Interpol atendeu ao pedido e publicou uma Difusão Vermelha (Red Notice) para localizar e prender o suspeito.

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"Há informações de inteligência que apontam risco concreto de fuga para o exterior, inclusive por rotas irregulares de fronteira, motivo pelo qual foi solicitada sua captura para fins de extradição", explica o secretário da Segurança Pública em exercício, coronel Henguel Ricardo Pereira.

A Difusão Vermelha foi expedida pela Organização Internacional de Polícia Criminal com base no mandado de prisão temporária emitido em 3 de julho pela 2ª Vara Criminal e do Júri de São Caetano do Sul. Hércules responde por tentativa de homicídio qualificado.

A publicação determina que, caso o procurado seja localizado em qualquer país membro da Interpol, as autoridades competentes realizem sua prisão provisória e comuniquem imediatamente o Escritório Central Nacional da Interpol em Brasília, para adoção das medidas de extradição previstas nos acordos internacionais.

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Ronickson foi baleado na manhã de sábado, quando estava parado em um semáforo. Ele é o irmão mais velho de Eloá Pimentel, assassinada no sequestro mais longo da história de São Paulo, em outubro de 2008.

Como o crime ocorreu?

O crime ocorreu na manhã do último sábado. Ronickson estava em uma moto, parado em uma semáforo da Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. O tenente estava de folga e à paisana.

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Imagens de uma câmera de monitoramento mostram o momento em que ele é surpreendido pelos criminosos, que se aproximam, em outra motocicleta, e efetuam os disparos.

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TENENTE/BALEADO/ROTA/IRMÃO/ELOÁ/ATIRADOR/LISTA/INTERPOL
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