Suspeito de assassinar estudante de medicina no Paraguai se entrega no Maranhão

O estudante de medicina suspeito de assassinar a ex-namorada e também universitária Julia Vitória Sobierai Cardoso, de 22 anos, no Paraguai, entregou-se à polícia na manhã desta segunda-feira (4), em São Luís (MA). Acompanhado de advogados, o homem se apresentou de forma espontânea após permanecer foragido desde o dia 23 de abril, data em que a vítima foi encontrada morta no apartamento em que vivia, na região de Ciudad del Este.

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Após prestar depoimento, cujo conteúdo foi mantido em sigilo pela corporação, o suspeito foi encaminhado para uma unidade prisional na capital maranhense. O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) ainda deve definir se ele permanecerá detido no Brasil ou se será enviado ao Paraguai. No país vizinho, o suspeito já foi formalmente denunciado por feminicídio pelo Ministério Público, que aponta a não aceitação do fim do relacionamento como a principal motivação para o crime. Segundo a promotoria, o agressor aproveitou que a jovem estava sozinha, a trancou no quarto e a atacou de forma brutal antes de fugir levando o celular da vítima.

Os exames de autópsia revelaram a crueldade do assassinato. A perícia constatou que Julia sofreu estrangulamento e 67 golpes de arma branca, sendo 60 deles desferidos com uma tesoura de cutícula e outros sete com uma faca. O corpo foi descoberto por uma colega da estudante, o que gerou forte comoção na comunidade acadêmica. No último domingo (3), estudantes organizaram um ato por justiça em frente à instituição de ensino.

Julia havia se mudado para o Paraguai no ano passado com o sonho de se tornar médica pediatra. Ela cursava o segundo período de medicina na Universidad de la Integración de las Americas (Unida). Natural de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, a jovem tinha familiares residindo em Navegantes, no litoral catarinense, e era descrita por colegas e professores como uma aluna focada e alegre.