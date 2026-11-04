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Suspeito de agredir idoso com voadora em SP se entrega e é preso

Escrito por Ana Magalhães (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O comerciante coreano Denis Young Kim, acusado de agredir um idoso de 79 anos em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, se entregou à Polícia Civil e foi preso nesta quarta-feira, 4, após ter a prisão temporária decretada pela Justiça.

Kim era considerado foragido. Segundo a apuração do Estadão, ele se apresentou no 99° DP (Campo Grande), na zona sul da capital paulista. A defesa do comerciante não foi localizada.

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A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) e aguarda retorno.

Imagens de câmeras de segurança gravaram o momento das agressões contra o idoso, na Rua Octalles Marcondes Ferreira, no bairro Helena Maria. O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil pelo 5º Distrito Policial de Osasco.

A vítima, identificada como José Ricardo, caminhava com a ajuda de muletas quando um carro passou bem próximo a ele. José encostou a ponta da muleta na parte de trás do veículo. O motorista saiu do carro, deu uma voadora nas costas do idoso e depois pisou na cabeça dele.

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Outras acusações

Kim já foi condenado a 14 anos de prisão por matar um carroceiro com uma flechada no pescoço em 2016. Também possui um histórico criminal por tentativa de homicídio contra o padrasto em 2013 e de violência doméstica em 2014.

O comerciante foi condenado pelo assassinato de um catador de materiais recicláveis no bairro do Bom Retiro, no centro de São Paulo. Na ocasião, após uma discussão de trânsito porque a carroça da vítima havia arranhado seu automóvel, ele disparou uma flecha contra o pescoço do trabalhador.

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Ele cumpria a pena em regime aberto, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), desde setembro do ano passado.

Em 2013, ele foi acusado de tentar matar o próprio padrasto a golpe de faca durante um desentendimento. No ano seguinte, voltou a ser alvo de denúncias registradas na polícia por praticar violência doméstica.

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IDOSO/MULETAS/AGRESSÃO/MOTORISTA/prisão
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