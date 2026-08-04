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ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Suspeito de abusar de criança de 5 anos, ator Marco Furlan é preso no interior paulista

Conhecido por atuar na série "Aline", da TV Globo, artista de 48 anos foi encontrado com a vítima em uma residência e o caso segue sob sigilo

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 12:48:55 Editado em 04.08.2026, 12:48:47
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Suspeito de abusar de criança de 5 anos, ator Marco Furlan é preso no interior paulista
Autor Foto: Reprodução/Instagram

O ator Marco Furlan, de 48 anos, teve a prisão em flagrante mantida após audiência de custódia por suspeita de estupro de vulnerável. Ele foi detido no último domingo (2), na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, após ser encontrado com uma criança de cinco anos durante uma festa de aniversário em uma residência.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o suspeito foi autuado e permanece preso, à disposição da Justiça. O caso tramita sob sigilo e é investigado pela Polícia Civil, que solicitou autorização judicial para apreender celulares, computadores e outros dispositivos eletrônicos na casa do ator, com o objetivo de aprofundar as apurações.

Com passagens pela televisão, teatro e publicidade, Marco Furlan ganhou notoriedade nacional em 2009 ao interpretar o personagem Heitor na série "Aline", exibida pela TV Globo. Posteriormente, o artista integrou o elenco do seriado "Mulher de Fases", da HBO, e também registrou participações no programa "Escola do Amor", da Record, além de atuar em diversos musicais e campanhas de marcas. Nas redes sociais, onde reúne cerca de cinco mil seguidores, ele costuma compartilhar a rotina profissional e os bastidores de suas produções.

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ESTUPRO DE VULNERÁVEL investigações policiais Marco Furlan prisão em flagrante segurança pública televisão brasileira
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