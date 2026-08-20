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INVESTIGAÇÃO

Suspeita de desligar oxigênio de irmão em estado grave, mulher é presa em hospital de SC

Investigada teria injetado líquido desconhecido e retirado traqueostomia da vítima de 59 anos; prisão preventiva ocorreu dentro da unidade de saúde

Escrito por Da Redação
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Suspeita de desligar oxigênio de irmão em estado grave, mulher é presa em hospital de SC
Autor A mulher foi presa e o irmão permanece em estado grave - Foto: Polícia Civil de Santa Catarina

Uma mulher de 50 anos foi presa preventivamente na terça-feira (18) suspeita de tentar matar o próprio irmão, de 59 anos, dentro do Hospital Azambuja, em Brusque, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. A prisão ocorreu na própria unidade de saúde, onde a investigada atuava como acompanhante do homem, que está internado desde o dia 31 de março para o tratamento de um câncer e encontra-se em estado grave, dependendo de aparelhos para respirar e se alimentar.

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De acordo com o delegado Fernando Farias, responsável pelo caso, as tentativas de homicídio ocorreram entre os dias 7 e 16 de agosto. A Polícia Civil aponta que a mulher teria injetado um líquido desconhecido no corpo da vítima, além de ter retirado a traqueostomia do paciente e desligado o seu fornecimento de oxigênio. Em um dos episódios relatados pela investigação, foi necessária a intervenção de urgência de uma equipe de saúde para estabilizar o quadro clínico do homem.

A denúncia partiu da própria administração da unidade filantrópica. A equipe assistencial do hospital identificou indícios de uma situação atípica que comprometia a segurança do internado, adotou as medidas de proteção necessárias e acionou imediatamente a Polícia Civil. Durante a prisão da suspeita, os agentes apreenderam um celular, instrumentos, medicamentos e diversos materiais de uso hospitalar que estavam nos pertences dela. A apreensão desses objetos é considerada fundamental para esclarecer a dinâmica dos fatos.

As autoridades seguem com as investigações para descobrir a motivação por trás dos crimes e reunir todos os elementos que comprovem a materialidade das tentativas de homicídio. Em nota, o Hospital Azambuja declarou que colabora integralmente com a investigação e reforçou que a segurança dos pacientes é prioridade. A instituição ressaltou ainda que situações de risco são tratadas com rigor e em conformidade com os protocolos legais, mas pontuou que, em respeito ao sigilo médico e à privacidade da vítima, não divulgará outros detalhes sobre o estado de saúde do paciente.

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homicidio hospital JUSTIÇA Prisão Santa Catarina
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