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Suspeita de bomba fecha estação Higienópolis-Mackenzie do metrô em São Paulo

Escrito por Hyago Bandeira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A estação Higienópolis-Mackenzie, da linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, foi fechada na noite deste sábado, 3, após uma suspeita envolvendo um objeto deixado próximo à linha de bloqueio. A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE). A estação foi liberada às 22h50.

Às 21h26, o metrô informou que o atendimento na estação havia sido interrompido momentaneamente e que ônibus da Operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente a Situações de Emergência) atendiam os passageiros. Às 22h19, a estação permanecia fechada para o atendimento da ocorrência, com os trens sem atender à Higienópolis-Mackenzie e a operação especial mantendo o serviço no trecho.

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A Polícia Militar e o Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) foram acionados para vistoriar o objeto deixado próximo à linha de bloqueio. Equipes de segurança da Motiva orientaram os passageiros durante a interdição.

Após a vistoria, os policiais constataram que se tratava de uma mala deixada no interior da estação. Nenhum material suspeito foi encontrado. As demais estações da linha 4-Amarela, entre Luz e Vila Sônia, funcionaram normalmente durante a ocorrência.

"A Motiva informa que o GATE finalizou o atendimento à ocorrência na Estação Higienópolis-Mackenzie. Após a avaliação, nenhuma anormalidade foi identificada e a estação foi liberada para atendimento aos clientes. A circulação dos trens da Linha 4-Amarela foi normalizada e a Operação PAESE, encerrada", informou a concessionária em nota divulgada por volta das 22h50, após a liberação da estação.

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