Susana Werner e Julio Cesar se separam após 21 anos de casamento

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ela publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram, neste domingo

Susana Werner anunciou a separação do ex-goleiro da seleção brasileira Julio Cesar. Ela publicou uma mensagem em seu perfil no Instagram, neste domingo (21). A reportagem é do g1.

continua após publicidade .

"Bom dia, é com muita tristeza que anunciamos nossa separação, após 21 anos de casados. Esperamos que todos compreendam este momento difícil de decisões que estamos vivendo", diz a legenda de uma foto da família.

- LEIA MAIS: Faustão se pronuncia e explica saída da Band: “Desgastante”

continua após publicidade .

"Em comum acordo decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível, preservando o carinho que temos pela nossa família."

Susana e Julio Cesar se casaram em 2002. No mesmo ano, ela deixou a carreira de atriz para viver na Europa com o marido. O casal tem dois filhos, Cauet e Giulia. Atualmente, Susana mora em Portugal e comanda o salão de beleza Queen's Life Beauty.

Siga o TNOnline no Google News