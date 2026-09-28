Surto de Ebola no Congo ultrapassa 8 mil casos confirmados; doença permanece fora de controle

O número de casos confirmados do vírus Ebola na República Democrática do Congo (RDC) ultrapassou oito mil, enquanto o país enfrenta escassez de profissionais de saúde para conter a doença mortal.

Os dados mais recentes do Ministério da Saúde do Congo, divulgados no domingo, indicam a confirmação de 8.067 casos e 3.901 mortes até 26 de setembro, abrangendo 63 zonas de saúde em sete das 26 províncias do país, com uma taxa de letalidade superior a 48%.

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"A taxa bruta de letalidade persistentemente alta, e especialmente a taxa elevada de mortes ocorrendo nas comunidades, ressalta a gravidade da doença e os desafios persistentes na detecção oportuna de casos e no acesso a cuidados precoces e adequados para os pacientes", afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS) em seu relatório mais recente.

O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) informou nesta segunda-feira que o surto começou a afetar outros serviços essenciais nas áreas mais críticas, à medida que recursos são mobilizados para o combate ao Ebola. Segundo o relatório do OCHA, os serviços de atenção primária à saúde sofreram uma queda de 13% entre abril e junho apenas na província de Ituri.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado)